Üye Girişi
Haberler

Slovenya Dışişleri Bakanı: Bosna Hersek Her Zaman Avrupa'nın Bir Parçası Olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Bosna Hersek'in her zaman Avrupa'nın parçası olacağını belirtti.

Fajon, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile başkent Saraybosna'da görüştü.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fajon, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bosna Hersek, tarihi bir adım atarak Avrupa Birliği'ne (AB) erişimini açtı. Slovenya'nın bu yolda çok önemli bir rol oynamasından, bu süreçte yardımcı olmamızdan ve bu prosedürde işbirliği yapmamızdan çok mutlu ve gururluyum. Müzakerelerin başlatılması zor bir süreçtir." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'e yönelik maddi destek sıkıntısının yaşanmayacağını dile getiren Fajon, "Bosna Hersek, her zaman Avrupa'nın bir parçası olacak." dedi.

Fajon, Bosna Hersek'i AB üyeliği sürecinde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konakovic, Fajon ile Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecini görüştüklerini dile getirerek, Slovenya'ya bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek'in ekonomik anlamda AB dışında alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Konakovic, ülke ekonomisinin gelişimi ve gençlerin ülkede kalmasının yalnızca AB entegrasyon sürecine bağlı olduğunu ifade etti.

Bu arada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Slovenya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar canlı izle! 25 Mart 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle! 25 Mart 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kim? Üçkağıtçı filmi konusu, oyuncuları ve Üçkağıtçı özeti! Üç Kağıtçı nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Üç Kağıtçı konusu nedir? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimlerdir? Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak nerede çekildi, oyuncuları kimdir? Korkusuz Korkak konusu ne? Korkusuz Korkak oyuncu kadrosu! Film nerede çekiyor? Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 49. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm canlı yayın izleme linki 25 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 25 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title