Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar'dan Ürdün'e Destek Mesajı

Güncelleme:
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Ürdün'ün Gazze halkına insani yardım sağlama konusundaki dayanışmasını vurgulayarak, Slovenya'nın madde bağımlılığına kararlı bir ortak olduğunu ifade etti. Pirc Musar, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ve insani yardımı ele aldıklarını aktardı.

Pirc Musar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Slovenya'nın Portoroz kentinde, AB üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 Güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) bir araya geldiği MED9 Liderler Zirvesi kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini aktardı.

Kral 2. Abdullah ile ikili ilişkileri, Orta Doğu'daki mevcut durumu ve dijitalleşme ile insani yardım alanlarında işbirliğini ele aldıklarını kaydeden Pirc Musar, "Ürdün, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasında olağanüstü bir dayanışma gösterdi. Slovenya da bu doğrultuda kararlı bir ortak olarak bulunuyor, iki devletli çözümü destekliyor ve bölgede kalıcı barış çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
