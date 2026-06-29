Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar'dan İsrail'e ABD-İran mutabakatına uyma çağrısı

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, İspanya ile dünyadaki savaşlar konusunda neredeyse aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek, İsrail'i ABD-İran mutabakatına uymaya çağırdı.

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, Blanar, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Bratislava'da bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Blanar, İspanyol mevkidaşının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun son 20 yılda bir İspanyol dışişleri bakanının Slovakya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu kaydetti.

İspanya'nın uluslararası hukuka uyum ve karşılıklı saygıya dayalı pragmatik bir dış politika izlediğini belirten Blanar, Slovakya'nın da aynı politikayı uyguladığını kaydetti.

Blanar, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, işbirliği ve çok taraflılık ile ilgili çeşitli jeopolitik konuları ele aldıklarını ve bunların çözümünde diplomasinin daha büyük bir rol oynaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

İspanya ile şu anda dünya genelinde yaşanan savaşlar konusunda neredeyse aynı görüşleri paylaştıklarını dile getiren Blanar, Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını belirtti.

Blanar, "Lübnan'ın bir başka Gazze haline gelmesini istemediğimiz konusunda hemfikiriz ve bu nedenle İsrail'in de ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmaya uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin her iki ülke için de önemli bir alan olduğunu aktaran Blanar, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin "çok umut verici" bir şekilde geliştiğini bildirdi.