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Slovakya'da Kaza Geçiren Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi
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Slovakya'da trafik kazası geçiren öğretmen pilot Oben Oğultarhan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi ve tedavisine burada devam edilecek.

Slovakya'da trafik kazası geçiren öğretmen pilot Oben Oğultarhan, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Oğultarhan, Slovakya'da içinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Oğultarhan, tedavisine Türkiye'de devam edilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki piste iniş yapan uçaktan refakatçi eşiyle ambulansa alınan Oğultarhan, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Oğultarhan'ı karşılayan yakınları ve öğrencileri de hastaneye kadar ambulansa eşlik etti.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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