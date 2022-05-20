Slovakya'da Dünya Arı Günü - Haberler

Arı kovanlarının tütsülenmesi

Kovanların araca yüklenmesi

Kovanların taşınması

Slovakya'da üç kuşaktır arıcılık yapan Balogh ailesi, her yıl Dünya Arı Günü olarak da kutlanan 20 Mayıs'ta, göçmen arıcılık sürecine başlıyor. Balogh ailesi, arı kovanlarını taşımadan önce arıları sakinleştirmek için tütsüleme yapıyor. Arı kovanları, bulundukları bölgeden bal toplama işleminin ilk yerine taşınıyor.