Slovakya'da Dünya Arı Günü - Haberler

Slovakya'da Dünya Arı Günü
AA - Robert Nemeti - Güncel
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Arı kovanlarının tütsülenmesi Kovanların araca yüklenmesi Kovanların taşınması Slovakya'da üç kuşaktır arıcılık yapan Balogh ailesi, her yıl Dünya Arı Günü olarak da kutlanan 20 Mayıs'ta, göçmen arıcılık sürecine başlıyor.
Arı kovanlarının tütsülenmesi
Kovanların araca yüklenmesi
Kovanların taşınması
Slovakya'da üç kuşaktır arıcılık yapan Balogh ailesi, her yıl Dünya Arı Günü olarak da kutlanan 20 Mayıs'ta, göçmen arıcılık sürecine başlıyor. Balogh ailesi, arı kovanlarını taşımadan önce arıları sakinleştirmek için tütsüleme yapıyor. Arı kovanları, bulundukları bölgeden bal toplama işleminin ilk yerine taşınıyor.
AA / Robert Nemeti - Güncel