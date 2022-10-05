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Slovakya'da bir kimyasal tesisinin doğayı kirlettiği iddiası üzerine başlatılan kazı

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Slovakya'nın Strazske kentinde bulunan Chemko Strazske kimyasal tesisinin çevresinde bulunan ormanda fabrikanın çevreyi kirlettiği iddiası üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Slovakya'nın Strazske kentinde bulunan Chemko Strazske kimyasal tesisinin çevresinde bulunan ormanda fabrikanın çevreyi kirlettiği iddiası üzerine kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalara Slovak Kriz ve Acil Durum Yönetimi'nden görevliler, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri katıldı.

Kaynak: AA / Robert Nemeti - Güncel

Slovakya İtfaiye Güncel Haberler

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