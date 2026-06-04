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Slovakya Başbakanı Fico'dan Macar mevkidaşı Magyar'ın sınırlarla ilgili ifadelerine tepki Açıklaması

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın 'ülkesinin dünyada kendi sınırlarıyla çevrili tek ülke' olduğu yönündeki sözlerine tepki göstererek, sert söylemlerin gerginliği artırdığını ve sağduyu çağrısı yaptı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın ülkesini "dünyada kendi sınırlarıyla çevrili tek ülke" diye nitelendirmesine ilişkin "Sert söylemler bugün kimseye fayda sağlamıyor. Sadece gerginliği artırıyor." ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Magyar'ın sınırlarla ilgili ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Fico, "Sert söylemler bugün kimseye fayda sağlamıyor. Sadece gerginliği artırıyor. İhtiyacımız olan şey sağduyu ve gerçeklik." değerlendirmesinde bulundu.

Hem iç hem de dış politika konusunda her zaman sağduyunun galip gelmesini dilediğini belirten Fico, Macaristan'ın, egemen bir ülke olan Slovakya ile komşu olduğunu vurguladı.

Fico, Slovakya'nın gururlu Slovak kadın ve erkekleri, gururlu bir hükümeti ve gururlu bir Başbakanı olduğunu, "sert sözlerin" ise bunu değiştirmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Fico, "Almanya da Başbakan (Friedrich Merz) sert söylemlerinin bedelini ödedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üye koltuğunu elde edemedi. Böylesine büyük ve güçlü bir ülke için böyle bir uluslararası başarısızlık, açıklanması zor bir durum." ifadelerine yer verdi.

Fico, sert sözlerin, giderek daha fazla başbakanın Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında diyalog çağrısında bulunduğu gerçeğini de değiştirmediğini belirtti.

Başbakan, "Alman şirketleri, hiçbir fırsatı kaçırmamak için Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen zirveye koştu. Savaş bittiğinde herkesin Rus pazarına dönmek için birbiriyle yarışacağını sık sık söylemişimdir. Belki de görüşlerimi vaktinden önce dile getirmekten kaçınmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Trianon Antlaşması

Macaristan Başbakanı Magyar, bugün, Trianon Antlaşması'nın yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Macaristan'ın "dünyada kendi sınırlarıyla çevrili tek ülke" olduğunu söylemişti.

Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri ile Macaristan arasında 4 Haziran 1920'de imzalanan ve yaklaşık 3 milyon Macarın komşu ülkelerde kalmasına neden olan Trianon Antlaşması bugün de Macaristan'ın komşu ülkelerle zaman zaman sorun yaşamasına neden oluyor.

Şu an Macaristan'ın komşuları Romanya, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovenya'da on binlerce Macar kökenli kişi yaşıyor.

Magyar, "dünyada kendi sınırlarıyla çevrili tek ülke" olduğunu söyleyerek, komşu ülkelerin sınır bölgelerinde yaşayan Macar azınlıklara işaret ediyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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