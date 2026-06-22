Haberler

Tedavisi için 700 bin TL gereken Bünyamin: Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum

Tedavisi için 700 bin TL gereken Bünyamin: Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan skolyoz hastası Bünyamin Aktaş’ın (15) sağlığına kavuşması için 700 bin TL’lik ameliyat masrafı karşılanmayı bekliyor. Aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyor.

BATMAN'ın Sason ilçesinde yaşayan skolyoz hastası Bünyamin Aktaş'ın (15) ameliyat olup, sağlığına kavuşabilmesi için 700 bin TL gerekiyor. Aktaş, "Arkadaşlarım gibi koşmak, eğlenmek istiyorum" dedi.

Sason ilçesinde yaşayan Bünyamin Aktaş, 6 yaşında havale geçirdi. Havale geçirdikten skolyoz teşhisi alan ve yıllar içerisinde hastalığı daha da ağırlaşan Bünyamin Aktaş için ailesi, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi arayışını girdi. Aile, son olarak İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat imkanı buldu ancak maliyeti nedeniyle şu an süreç işlemiyor.

'OMURGA KALBİNİ SIKIŞTIRIYOR'

Baba İsa Aktaş, "Bünyamin, 6 yaşında havale geçirdi. Diyarbakır ve Ankara'daki hastanelere götürdük. İlçede bir arkadaşımız İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olmuştu, onun tavsiyesiyle İstanbul'a da götürdük. Oradaki muayenesinde doktor ameliyatla sağlığına kavuşacağını söyledi. Ameliyat ücretini tamamlamanın ardından haber vermemizi istedi. 1 milyon 700 bin TL masrafı vardı. Ancak görüşmelerle, durumumuzun olmadığını söyledik ve 700 bin liraya kadar indirdik. Herkesten yardım bekliyoruz. Hastalığı nedeniyle omurga kalbini de sıkıştırıyor. Doktor, 'Bu ameliyatı yapmazsak omurga kalbe daha da çok yaklaşacak ve çocuk oksijen alamaz hale gelerek nefes darlığı çekecek' dedi. Düğünlerde şarkıcılık yapıyorum. Oradan kazandığım para ile geçimimi sağlıyor. Yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için yardım bekliyorum. Oğlumun iyileşmesini, arkadaşlarıyla oynamasını, dolaşmasını istiyorum" dedi.

'NEFESİM KESİLİYOR'

Bünyamin Aktaş da yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, "Arkadaşlarım gibi koşmak, eğlenmek istiyorum. Benim yaşımdaki gençler koşup eğleniyorlar, beni aralarına almıyorlar. Merdivenleri inip çıkmakta çok zorlanıyorum, nefesim kesiliyor. Yürürken kalbim sıkışıyor" diye konuştu.

Anne Sabriye Aktaş ise oğlunun günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını ve her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı

yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldğı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...