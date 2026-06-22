Tedavisi için 700 bin TL gereken Bünyamin: Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum

BATMAN'ın Sason ilçesinde yaşayan skolyoz hastası Bünyamin Aktaş'ın (15) ameliyat olup, sağlığına kavuşabilmesi için 700 bin TL gerekiyor. Aktaş, "Arkadaşlarım gibi koşmak, eğlenmek istiyorum" dedi.

Sason ilçesinde yaşayan Bünyamin Aktaş, 6 yaşında havale geçirdi. Havale geçirdikten skolyoz teşhisi alan ve yıllar içerisinde hastalığı daha da ağırlaşan Bünyamin Aktaş için ailesi, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi arayışını girdi. Aile, son olarak İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat imkanı buldu ancak maliyeti nedeniyle şu an süreç işlemiyor.

'OMURGA KALBİNİ SIKIŞTIRIYOR'

Baba İsa Aktaş, "Bünyamin, 6 yaşında havale geçirdi. Diyarbakır ve Ankara'daki hastanelere götürdük. İlçede bir arkadaşımız İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olmuştu, onun tavsiyesiyle İstanbul'a da götürdük. Oradaki muayenesinde doktor ameliyatla sağlığına kavuşacağını söyledi. Ameliyat ücretini tamamlamanın ardından haber vermemizi istedi. 1 milyon 700 bin TL masrafı vardı. Ancak görüşmelerle, durumumuzun olmadığını söyledik ve 700 bin liraya kadar indirdik. Herkesten yardım bekliyoruz. Hastalığı nedeniyle omurga kalbini de sıkıştırıyor. Doktor, 'Bu ameliyatı yapmazsak omurga kalbe daha da çok yaklaşacak ve çocuk oksijen alamaz hale gelerek nefes darlığı çekecek' dedi. Düğünlerde şarkıcılık yapıyorum. Oradan kazandığım para ile geçimimi sağlıyor. Yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için yardım bekliyorum. Oğlumun iyileşmesini, arkadaşlarıyla oynamasını, dolaşmasını istiyorum" dedi.

'NEFESİM KESİLİYOR'

Bünyamin Aktaş da yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, "Arkadaşlarım gibi koşmak, eğlenmek istiyorum. Benim yaşımdaki gençler koşup eğleniyorlar, beni aralarına almıyorlar. Merdivenleri inip çıkmakta çok zorlanıyorum, nefesim kesiliyor. Yürürken kalbim sıkışıyor" diye konuştu.

Anne Sabriye Aktaş ise oğlunun günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını ve her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı