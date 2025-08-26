Skandal iddia! Genç kızın kıyafetini beğenmeyen doktor, muayene etmedi

Skandal iddia! Genç kızın kıyafetini beğenmeyen doktor, muayene etmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Skandal iddia! Genç kızın kıyafetini beğenmeyen doktor, muayene etmedi
Haber Videosu

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede bir doktor, genç kızı, "Teşhircileri muayene etmiyorum." diyerek geri çevirdi. "Siz bana teşhirci diyemezsiniz" diyen genç kız gözyaşlarına boğulurken, görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Doktor beyi çekip yayınlarlarken keşke kendini ve kıyafetini de ekleseymiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıctwyh5t85m:

helal olsun doktora

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu

Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Kritik fabrikada üretim durdu
Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın'a yeni partnerinden büyük şok

Taciz iddiasıyla gündeme gelen oyuncuya yeni partnerinden büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.