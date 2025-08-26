Skandal iddia! Genç kızın kıyafetini beğenmeyen doktor, muayene etmedi

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.