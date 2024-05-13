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Skandal görüntü! Düzce Gölyaka Belediyesi'ne ait araç lağım suyunu Melen Çayı'na boşalttı

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Düzce Gölyaka Belediyesi, kanalizasyon temizleme aracında topladığı her türlü kirleticiyi ve hastalık yapıcı mikropları içeren lağım suyunu İstanbul'a su sağlayan Melen Çayı'na boşalttı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, vatandaşlar yetkililere seslenerek ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformu X'te çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir video kısa sürede özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda infiale neden oldu.

LAĞIM SUYUNU MELEN'E BOŞALTTILAR

Düzce Gölyaka Belediyesi'ne ait kanalizasyon temizleme aracı topladığı her türlü kirletici ve hastalık yapıcı mikropları taşıyan lağım suyunu İstanbul'a su sağlayan Melen Çayı'na boşaltırken görüntülendi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği video büyük tepki çekerken, yetkililere seslenen kullanıcılar skandal olayın sorumluları hakkında ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya İstanbul Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Vural Akbıyık:

En ağır yaptırım uygulanmalı! hem belediyeye hemde belediye başkanına.. kimse insan sağlığıyla oynayamaz!!!

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Fatih Sultan:

belediye de bunu yaparsa vatandaşa ne diye kızalım

3
0
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