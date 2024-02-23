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Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

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Jandarma komutanına küfür ettiği görüntülerle tepki çeken AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun ile ilgili bir skandal daha yaşandı. Altun'a destek vermek için İstanbul Esenler'de bir araya gelen hemşehrileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı.

31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dediği görüntülerle gündeme gelmişti.

YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTILAR

Videonun internete düşmesi sonrası tepkilerin odağına yerleşen Altun'un adaylığına destek vermek için toplanan hemşehrileri ise yeni bir skandala imza attı.

Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

TÜRK BAYRAKLARINI MASA ÖRTÜSÜ YAPTILAR

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun'a destek vermek için İstanbul Esenler'de bir araya gelen hemşerileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı.

Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

ÇOK SAYIDA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Toplantıda çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Türk bayraklarının masa örtüsü olarak kullanıldığı görülürken, Altun'a destek vermek için toplanan kalabalığın art arda hatıra fotoğrafları çektirdiği fark edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

AK Parti Niğde Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hülagü Han:

bu tip zihniyetlerde ne bayrak ne vatan ne de millet kavramı vardır

98
2
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Muharrem Şahin:

Öküz her yerde öküzdür ,çok fazlasını beklememek lazım bu embesillerden

36
2
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