Skandal görüntü! Ankara'da bir şahıs bindiği otobüse büyük tuvaletini yaptı

Ankara'da bir halk otobüsü şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

SKANDAL OLAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Kalabalıktan faydalanıp içeri giren bir şahsın otobüsün orta yerine büyük tuvaletini yaptığı görüntüleri paylaşan şoför, yaşanan olaya sert çıktı.

OTOBÜSÜN İÇİNDE DOLAŞARAK İSYAN ETTİ

İnternete düşen videoda şoförün otobüsün içinde dolaşarak mide bulandıran olayı aktardığı ve skandala tepki göstererek "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" dediği anlar yer aldı.