Siyasi Yasaklar Daraltılıyor: Yeni Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklif, siyasi yasakların kapsamının daraltılması ve seçilme hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla hazırlandı.

Özdağ'ın sunduğu teklifte, özellikle affa uğramış kişilerin milletvekili adayı olmasının önünü açan düzenlemeler yer alıyor. Teklif, mevcut yasada yer alan ve bazı suçlardan mahkum olan kişilerin, affa uğrasalar dahi seçilme hakkından mahrum bırakılmasına neden olan maddelerde değişiklik öngörüyor. Buna göre, söz konusu kişilerin cezası infaz edilmiş ya da affedilmişse, seçilme hakkını kullanmaları mümkün olacak.

Teklifin gerekçesinde, "Siyasi yasakların otoriter rejimlerde bir baskı aracı olarak kullanıldığı" vurgulanarak, bu uygulamaların hukuk devleti ilkesine ve demokrasiye zarar verdiği belirtildi. Özdağ, mahkemelerce verilen siyasi yasak kararlarının, zaman zaman bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edecek şekilde genişletildiğine dikkat çekti.

Özdağ, teklif ile Anayasa'nın 67'nci maddesi olan "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları" maddesinde güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkının daha etkin bir biçimde korunmasını hedeflediklerini söyledi. Teklif, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını da içeren yeni bir mekanizma öneriyor. Bu düzenlemeyle, af kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından ya da cezanın infazının sona ermesinden itibaren 30 gün içinde bireysel başvuru yapılabilmesine olanak tanınıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, geçmişte ceza almış ancak cezasını tamamlamış ya da affa uğramış birçok kişinin siyasi hayata geri dönmesinin önü açılmış olacak.