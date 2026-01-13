Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Ortak Rapor Toplantısı...Feti Yıldız: "Müthiş Bir Uyum İçerisinde Gidiyoruz"

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibinin ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullanırken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Son toplantı diyemeyiz ama müthiş bir uyum içerisinde gidiyoruz. Taslak metni önümüzdeki hafta ortaya çıkacak. Yayınlanma tarihi belli değil. Sorun yok şimdilik" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantı, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, görüşmelere ilişkin, "Çalışmalarımız devam ediyor. Haftaya salı veya çarşamba devam edecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bir sonraki görüşmenin önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba olacağını belirterek, "Son toplantı diyemeyiz ama müthiş bir uyum içerisinde gidiyoruz. Taslak metni önümüzdeki hafta ortaya çıkacak. Yayınlanma tarihi belli değil. Uyum içinde iyi gidiyor. Sorun yok şimdilik" diye konuştu.