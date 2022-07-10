Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… Btp, Yeniden Refah Partisi, Tdp, Memleket Partisi, CHP'yi Ziyaret Etti

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyeti, CHP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Türkiye Değişim Partisi (TDP) ve Memleket Partisi heyetleri ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, bayramın ikinci gününde bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Parti heyetleri, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uygar Elitog ile bayramlaştı.

BTP Seçim İşleri Başkanı Mustafa Pak; partisinin Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın selamını getirdiğini belirterek, Jale Nur Süllü'ye "Türkiye'de ittifaklar sürecinde belki başka amaçları vardı ama bir taraftan farklı partinin bir araya geldiği, ortak yönlerinin ortaya çıkarabildiği, uzlaşı kültürünün oluşmasında CHP'nin payı büyük. Ben Kemal Bey'de şöyle bir şey gördüm: ilk Cumhurbaşkanlığı sürecinde Ekmeleddin İhsanoğlu döneminde, ziyarete gelmişlerdi. Biz de aşağıda karşılama kısmındaydık; Kemal Bey indi, tek tek herkesi tebrik etti hiçbir ayrım yapmadan. Birkaç kere de aynı tavrı gördüm. Medyada da arada denk geldiğimde bakıyorum, herkesin elini sıkıyor. Bu çocukmuş, bu yaşlıymış sıfatına bakmadan… Bunu da tabi Türk siyasetine de yansıtmaya çalışıyor" dedi. Süllü de "Özlem duyduğumuz bir şey, aslında olması gereken" yanıtını verdi.

ANKA / Güncel