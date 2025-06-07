Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, YDK Üyesi Hüseyin Ekinci ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Mermer'den oluşan Yeniden Refah Partisi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ve Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Furkan Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, YDK Üyesi Hüseyin Ekinci ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Mermer'den oluşan Yeniden Refah Partisi heyetini Genel Merkez'de ağırladı.

Gazze konusunda en güzel konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin yaptığını söyleyen Müjdeci, "Ama uygulamaya geldiğimiz zaman ise en büyük ticareti aynı hükümetin kendi yetkilileri yapıyor. Bu noktada bizim Milli Görüş teşkilatları olarak sizin de bir kardeşiniz olarak hatta kardeş parti olarak da ifade edebiliriz, Yeniden Refah Partisi'nin Saadet Partisi gibi böyle nitelikli, donanımlı insanların sayısının çoğalmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

"Memlekette büyük bir darboğaz var"

İstikametlerinin, niyetlerinin ve çizgilerinin belli olduğunu belirten Müjdeci, "Memlekette de çok büyük bir darboğaz var. Toprak ayağımızın altından kayıyor diye siz büyüklerimiz bize küçükken hep böyle anlattınız. Bugün gerçekten ayağımızın altından çok hızlı kaydığına şahitlik ediyoruz. Bu noktada da hepimizin üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yeniden Refah Partimizin, Saadet Partimizin, diğer partilerin yani özellikle bir gri çizginin Türkiye'de oturması lazım" ifadelerini kullandı.

Güneş, heyete ikram ettikleri kurabiyenin bir özelliği olduğunu ve kurabiyeyi Türkiye'de yaşayan bir Gazzeli kadının yaptığını ve diğer partilere yapılan ziyaretlerde de bu kurabiyenin götürüldüğünü belirtti. Güneş, kurabiyeyi yapan Gazzeli İsraa Alhalabi'nin mektubunu okudu. Mektubun ardından Gazze'nin gündemden düşmemesi gerektiğini ama geri plana düştüğünü kaydeden Güneş, gündemin yoğun olduğunu söyledi.