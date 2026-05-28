MHP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti

(ANKARA) - MHP heyeti, Dem Parti'nin bayramını kutladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, DEM Parti heyetine kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederken "'Terörsüz Türkiye' süreci etrafta yaşanan hadiselerle birlikte değerlendirildiğinde aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha öyle zannediyorum ki hem bizim insanımızın hem bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP heyetini, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan kabul etti.

ÇELEBİ: "TOPLUMUMUZUN ONURLU BİR BARIŞA DAİR SUSAMIŞLIĞI VAR"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, MHP'nin ziyaretinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tam da böyle bir süreçte aslında 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı tam da bugünün ruhuna aslında bir anlamda tefekküre davet eden ve Sayın Bahçeli'nin de bu konuda göstermiş olduğu gayretler... Gerçekten kapitalizmin özellikle ızdırabın mürekkebiyle karanlık ve yıkım senaryoları yazdığı dönemlerde bu çağrı bir anlamda yeni bir yolun mümkünlüğüne bir çağrıdır. Bu ışığın yolu insan olmaya dair tüm farklılıklarımızın hayretinde ve kabulünde aslında bu çokluğun kaynağının tekliğinin sarsılmaz inancıyla bir anlamda birliğe bir davet ve hakikat yoludur. Biz bu yolu çok önemli, gerekli ve insan dünyasında ve insanlığın ve toplumumuzun geleceğinde bir hakikat yolu olarak kabul ediyoruz."

Rumi'den alıntı yaparak bu yolu tarif eden Çelebi, "'Pes etme, yeniden dene, düşersen kalk, kırılırsan toparlan, yol yolda olana bitmez' diyor. Gerçekten toplumumuzun bu yola, barışa, onurlu bir barışa ve insana dair hasretlere susamışlığı var. Bu anlamda bu çabalarımız ve bu gayretimiz devam edecek. Bizler de bu günü, bu bayramı çok önemli buluyoruz. Dolayısıyla toplumsal ve geleceğe dönük barış düşlerimizin gerçeğe döndüğü yeni bir dönemin savunucuları olarak ve yolcuları olarak hoş geldiniz" dedi.

DURMAZ: "BİZ GEÇMİŞTEN BUGÜNE EN TUTARLI SİYASİ PARTİYİZ"

DEM Parti heyetinin ve basının bayramının kutlayarak sözlerine başlayan Durmaz da şöyle konuştu:

"Öncelikle şahsınızdan tüm camianızın bayramını tebrik ediyorum. Bayram birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği bu duygularımızın tüm toplum tarafından bir hüsnü kabulle perçinlendiği bir döneme vesile olsun. Elbette biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak başından beri ifade ettiğimiz hususlarda son derece tutarlı bir şekilde süreci izliyor ve takip ediyoruz. Zaman zaman siz de biraz önce ifade ettiniz, genel başkanımızın bu konudaki somut adımları bütün Türkiye tarafından bilinmektedir. Biz geçmişten bugüne bu konuda en tutarlı siyasi parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Onun sebebi de şudur. Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bir bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. Biz bu ülkenin birlik beraberlik ve kardeşliğinden yanayız. O nedenle de 'Terörsüz Türkiye' süreci etrafta yaşanan hadiselerle birlikte değerlendirildiğinde aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha öyle zannediyorum ki hem bizim insanımızın hem bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır. Biz daha önceden pek çok toplantılarda plan da izah ettik."

Hukukta fiilen işlenemez suç diye bir kavram var. Yani fiili imkansızlık halini ifade eder. Bizim ülke olarak bölünmemiz de fiilen imkansız zaten. Bütün 40-50 yıldır devam eden teröre, şiddete rağmen bu ülkede Kürt ile Türk birbirini hasım bellememiş, hısım bellemiş. Akrabalık ilişkileri o kadar çok artmış ki o 40-50 yıldaki yaşananlara rağmen evlilikler artmış. Bu evliliklerden hemen hemen her evde Kürt damat var. Her evde Türk gelin var. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon civarında evlilik, ikişer çocuk olsa 20 milyon. Anneyi, babayı, büyük anneyi, büyük babayı koyduğunuz zaman eşittir Türkiye diyor. Yani nasıl böleceksiniz? Bu çocuklar ortadan ikiye ayıramayacağımıza göre biz birlikte yaşama, birlikte çok daha güçlü bir şekilde çocuklarımıza çok daha güvenilir, çok daha müreffeh bir Türkiye hazırlama konusunda hep birlikte kararlı bir şekilde bu süreci en iyi şekilde sonuçlandırmalıyız. Bizim bütün, niyetimiz, talebimiz, isteğimiz çocuklarımızın daha güvenli bir Türkiye'de yaşamaları noktasındadır. O nedenle atılan adımları, Meclis'te kurulan komisyonu, ortaya çıkan raporu ve sonrasında yapılan genel başkanımız tarafından yapılan açıklamaları son derece kıymetli buluyoruz. Ben de heyet arkadaşlarım adına bu güzel kabulümüz için sizlere çok teşekkür ediyorum."

Çelebi de MHP'li Durmaz'ın sözlerinin ardından süreçte çıkan hakikat yolundaki gelinen aşamada gerçekten hızlı bir şekilde yasal adımların atılması ve nihayete ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bayramlarımızın artık bundan sonraki süreçte 'barış bayramları' olarak nihayete ermesi bunu çok önemsiyoruz. Bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Halkın bizden beklentisi budur. Bu beklentileri gören bir sorumlulukla ve ciddiyetle bundan sonraki süreçte hepimizin devam edeceğini, büyük bir inançla buradan sizlere de teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.

Çikolata ve çay ikramının ardından, MHP heyetinin ziyareti basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: ANKA