Siyasi Gözaltına Tepkiler Büyüyor

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, dün gece Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un evinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tuncay Özkan, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Nurullah Efe bir devrimcidir. Sizin siyasi ve insani azgınlıklarınız ona vız gelir tırıs gider. Ama büyük vicdanda bu olay asla kabul edilemez. Kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek "Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin evinin basılarak gözaltına alınması kabul edilemez. Nurullah Efe derhal serbest bırakılmalıdır. Ülkenin devrimcilerini yargı sopası ile susturabileceklerini düşünenler dün de yanılmışlardı, bugün de yanılıyorlar" paylaşımında bulundu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun. Umarım bu yanlıştan tez dönerler. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

HKP, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla dün gece İstanbul'da gözaltına alınan Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un Emniyet'te ifade verdiğini, ayrıntılı savcılık ifadesini ise bugün öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'nde vereceğini bildirmişti.