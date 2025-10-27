Siyasi Danışman Necati Özkan'dan Casusluk Suçlamasına Tepki

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanan siyasi danışman Necati Özkan, "23 Haziran 2019 seçimlerine sadece 12 gün kala ziyaretime gelen ve temel amacı sosyal medya takip sistemi satmak olan, 'Türk iş adamı' kimliği ile tanıdığım kişiyle irtibatımı, sunduğu projenin vasatlığı ve fiyatının afakiliği nedeniyle çok kısa bir süre sonra sonlandırdım. Bu kısa süreli tanışıklıktan casusluk gibi bir suçlamaya konu olmak ve sonuçta tutuklanmak akıl dışıdır. Bir meczubun birbiri ile çelişkili sağlıksız ifadeleri ile 'casusluk' suçlamasıyla karşılaşmam ne yazık ki trajikomiktir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ile birlikte tutuklanan siyasi danışman Necati Özkan, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada kendisine isnat edilen suçlamaları reddetti.

"Bu deli saçmalığının detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım"

Casusluk suçlamasıyla karşılaşmasını "trajikomik" olarak niteleyen Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"Dün sabah saat 07.00'de Kandıra Cezaevi'nden alınıp şizofren bir adamın iddialarıyla açılan, deli saçması bir soruşturmada ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. 5.5 saat boyunca Çağlayan'ın -7. katındaki nezarethanede soğukta ve susuz biçimde bekletildikten sonra savcılık ifadesine çıkarıldım. Saatler süren ve 60'tan fazla soru içeren sorgulama bittiğinde akşam 22.00'ye yaklaşıyordu.

Her bir soruya ayrıntılı şekilde cevap verdim. 23 Haziran 2019 seçimlerine sadece 12 gün kala ziyaretime gelen ve temel amacı sosyal medya takip sistemi satmak olan, 'Türk iş adamı' kimliği ile tanıdığım kişiyle irtibatımı, sunduğu projenin vasatlığı ve fiyatının afakiliği nedeniyle çok kısa bir süre sonra sonlandırdım. Bu kısa süreli tanışıklıktan casusluk gibi bir suçlamaya konu olmak ve sonuçta tutuklanmak akıl dışıdır. 42 yıllık lekesiz ve onurlu meslek ve özel hayatıma yönelik saldırı ve iftiraları kabul etmem mümkün değildir. Bir meczubun birbiri ile çelişkili sağlıksız ifadeleri ile 'casusluk' suçlamasıyla karşılaşmam ne yazık ki trajikomiktir.

Aleyhimde çarpıtılmış bilgi ve sözde delillerle yapılan itibarsızlaştırma faaliyetlerinin ne kadar saçma ve yalanlardan ibaret olduğu elbet yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. O vakte kadar lekelenmeme hakkıma saygı duyulmasının önemine vurgu yapmak isterim. Dosya içeriğine vakıf oldukça bu deli saçmalığının detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım. Bazı sıradan, aleni hakikatlerle büyük yalanların birlikte kurgulandığı bu kumpas soruşturması eninde sonunda tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır."