Eskişehir'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Eskişehir'in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verileceği açıklandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın öğrenime ara verilecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
