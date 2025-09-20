Sivrihisar'ın kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programı, müze olarak hizmet veren Zaimağa Konağı önünde başladı.

Kaymakam Hüseyin Sayın, Hava Meydan Komutanı Albay Tuncay Atlan ve Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran takımı eşliğinde "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye ve Hava Meydan Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sivrihisar topraklarının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Konuşmaların ardından şiirler okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği program, Tarihi Ulu Cami'de şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile sona erdi.