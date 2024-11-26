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Sivrihisar Huzurevi Genel Kurulu Yapıldı

Sivrihisar Huzurevi Genel Kurulu Yapıldı
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Sivrihisar Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzurevi'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu belirlendi, huzurevine destek verenlere teşekkür edildi.

Sivrihisar Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplu Konutlar Huzurevi Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, Divan Başkanlığını Oğuz Ekici, katip üyeliklerini Ali Özer ve Ali Yaşar Gündar yaptı.

Çalışmalarla ilgili raporlar, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz Kılıçaslan tarafından okundu.

Yeni yönetim kuruluna, Hamid Yüzügüllü, İbrahim Yılmaz Kılıçaslan, Mustafa Altan, Mehmet Rüştü Tabak ve Yunus Yer seçildi.

Denetim Kurulu ise Cebrail Şimşek, Enver Bingül ve İsmail Sakarya'dan oluştu.

Genel kurulda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Enver Bingül, yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna, Huzurevi Müdürü Mehmet Burç ve personeline teşekkür etti.

Huzurevinin hizmete başlangıcından bu yana maddi, manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Bingül, "Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel
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