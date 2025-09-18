Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğünce Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Budak'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın "Aile Peygamberimizle Huzur Buldu" konulu konferansıyla devam eden programda, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve Hızırbey İlahi Grubu tarafından gösteri sunuldu.

Programda, bölgesel yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine plaket ve belge takdim edildi.

Dua edilmesiyle sona eren programa, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sadak, Günyüzü Müftüsü Muzaffer Arslan, Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, daire amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diyanet mensupları ve vatandaşlar katıldı.