Sivrihisar'da kurtuluş kutlamaları 105. Yıl Zafer Yürüyüşü'yle başladı

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı.

Kutlama programı, Zaimağa Konağı önünden Hükümet Konağı'na kadar mehteran takımı eşliğinde düzenlenen 105. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye ve Hava Meydan Komutanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, 20 Eylül 1921 tarihinin, Sivrihisar için yalnızca bir kurtuluş günü değil, milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin, vatan sevgisinin, cesaretin ve birlik ruhunun simgesi olduğunu söyledi.

Törende, şiirler okundu, halk oyunları ve mehteran takımı gösterisi sunuldu.

Daha sonra Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nde mevlit okundu.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Muzaffer Tamay, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA