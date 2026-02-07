Haberler

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 2 zanlı kaçak kazı yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar'da 2 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazı malzemelerine el konuldu.

Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız