Eskişehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 2 zanlı kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar'da 2 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazı malzemelerine el konuldu.
Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel