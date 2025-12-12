Elazığ'da köye inen kurtlar kamerada
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kürk köyüne inen kurt sürüsü, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kurtların çevrede dolaşırkenki anları yer aldı.
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyüne inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde meydana geldi. Sürü halinde ilerleyen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kurtların bir süre çevrede dolaştığı, daha sonra karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel