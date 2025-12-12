Elazığ'da köye inen kurtlar kamerada

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyüne inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde meydana geldi. Sürü halinde ilerleyen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kurtların bir süre çevrede dolaştığı, daha sonra karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı.