Sivrice'de 32 süt sağım makinesi için kura çekimi yapıldı Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu çiftçiye verilecek olan 32 süt sağım makinesi için kura çekimi yapıldı. Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu çiftçiye verilecek olan 32 süt sağım makinesi için kura çekimi yapıldı. Müdürlüğün Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunduğu projenin kabul görmesinin ardından çiftçiye dağıtılmak üzere 32 süt sağım makinesi temin edildi. Destekten faydalanmak isteyen çiftçi sayısının ekipman sayısından fazla olmasından dolayı hak sahiplerinin belirlenmesi için Cumhuriyet Ortaokulunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekim programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, kurum yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Gündüz, kura ile belirlenen hak sahiplerine makinelerinin Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TAHAM) verilecek olan 1 günlük eğitimin sonunda teslim edileceğini belirtti. AA / Fevzi Dağ - Güncel Hisarcık Sivrice Güncel Haberler

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