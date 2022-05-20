Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Fevzi Dağ - Güncel
 - Güncelleme:
Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, şiirler okundu, sportif ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Törene, Kaymakam Emre Vural, Belediye Başkanı Tugay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, gençler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Sivrice, gençlik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title