Sivriada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarılarak Kalamış Marina'ya emniyete alındı.

Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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