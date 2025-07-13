Sivriada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarılarak Kalamış Marina'ya emniyete alındı.
Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel