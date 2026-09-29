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Sivil Savunma, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesi için acil uyarı alarmı verdi

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Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırı yakınındaki Necran bölgesi için acil uyarı alarmı verildi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü can ve mal güvenliği için acil durum protokollerine uyulmasını istedi; kısa süre sonra tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da, ülkenin güneybatısındaki Yemen sınırı yakınında bulunan Necran bölgesi için acil uyarı alarmı verildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin korunması adına acil durum protokollerine uymaları talep edildi.

Yetkili makamların uyarılarının dikkate alınması ve bunlara uyulmasının istendiği açıklamada, söz konusu tehlikenin türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra söz konusu bölge için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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