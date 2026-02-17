Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 95 gram kenevir tohumu, 24 sentetik ecza hapı, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti

Orkun, Benfica'yı pişman etti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu