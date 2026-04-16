Şanlıurfa'da okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin olarak 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut