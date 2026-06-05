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Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yabancı plakalı yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen yağ yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

M.K. (33) idaresindeki yabancı plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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