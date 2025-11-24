Siverek'te Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
M.G.İ (32) idaresindeki 34 DFK 02 plakalı otomobil, kırsal Avurtepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.