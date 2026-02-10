Haberler

Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, duvarı çöken metruk bir ev, belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler, yapının diğer kısımlarında da yıkılma riski olduğunu belirledi ve vatandaşların güvenliği için riskli yapılar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde duvarı çöken toprak damlı metruk ev, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Siverek Belediyesi ekipleri, Camikebir Mahallesi 22. Sokak'ta 7 Şubat'ta duvarı çöken evin diğer kısımlarında da yıkılma riski olduğunu tespit etti.

Metruk ev, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, risk oluşturan metruk yapıların tespit edilerek gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve kontrollü şekilde yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
