Haberler

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

F.G. idaresindeki 63 ABL 257 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu

Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Böyle veda etti!
CHP'li kadınların Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

CHP'li kadınlar sokak ortasında birbirine girdi: Hain, s.ktir git

Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada

Can havliyle kafeye sığınırken, katili de peşinden gelmiş
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun