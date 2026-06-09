Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.G. idaresindeki 63 ABL 257 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı