Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 65 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fethi K. (65) idaresindeki 63 HU 007 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı