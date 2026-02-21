Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Nuriye S. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Nuriye S. idaresindeki 07 BYZ 712 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolu kırsal Karakoyun Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
