Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Nuriye S. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Nuriye S. idaresindeki 07 BYZ 712 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolu kırsal Karakoyun Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı