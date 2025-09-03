Haberler

Siverek'te Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ü.A. idaresindeki 34 NFV 206 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 3'üncü kilometresinde Y.D. yönetimindeki 63 N 4394 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu A.D, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
