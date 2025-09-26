Siverek'te Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Mavi Kurdele Dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla mavi kurdele dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği tarafından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara mavi kurdele dağıtıldı.

Vatandaşlara filo hakkında bilgi veren vakıf yöneticileri, bileklerine mavi kurdele takarak Küresel Sumud Filosu'na destek oldu.

Vakfın Çalışan Gençlik Koordinatörü Rıdvan Batur, AA muhabirine, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla esnaf ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Batur, "Bileklerimize mavi kurdele bağlayıp esnaflarımızın da destekçi olması için bileklerine kurdele bağladık. Bu sayede en azından Gazze için desteğe giden Sumud Filosu'na biz de karınca kararınca desteğimizi belirtmiş olduk. Vatandaşların hassasiyeti bizi çok duygulandırdı. Birçok noktada çok güzel dileklerle karşılaştık. Gazze için bir sürü dua aldık." dedi.

Vakıf yöneticisi Yaşar Ködür, filodaki gönüllülerin destek amacıyla yapılan mavi kurdele çağrısı üzerine alana çıktıklarını ifade etti.

Kuyumcu esnafı Sefer Kutlu, "Bütün dünya Gazze'de soykırım olduğunu kabul ediyor. Allah Gazze'deki kardeşlerimizi zafere ulaştıracaktır. Küresel Sumud Filosu dünya genelinde gönüllülerden meydana gelen bir oluşumdur. Gönülden destekliyoruz, gönlümüz onlardan yana, dualarımız onlarla beraber. İnşallah zafere ulaşacaklar." diye konuştu.