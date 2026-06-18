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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Mustafa Ataşoğlu (45) idaresindeki 47 ABP 662 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AJR 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ataşoğlu ile aynı otomobildeki Ekrem (48), Sinem (42), Ecrin İdil (18), Ardıl Veysel (14), Buğlem (6) ve Ece Şeker (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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