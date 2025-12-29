Siverek'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçta suürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Halil Mozakcı (25) idaresindeki 63 RA 039 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Fatime Mozakcı (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.