Siverek'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçta suürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Mozakcı (25) idaresindeki 63 RA 039 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Fatime Mozakcı (59) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
