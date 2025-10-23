Haberler

Siverek'te Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendi. Tüm gelirinin bağışlanacağı kermeste, okul müdürü Abdullah Konak farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle okul bahçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere kermes açıldı.

Okula Türk ve Filistin bayrakları asılırken, veliler ve öğrenciler kermese ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Abdullah Konak, kermesin açılışında, tüm gelirin Gazze'ye bağışlanacağını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için kermes düzenlediklerini belirten Konak, "Umarım kermesten elde edeceğimiz gelir oradaki insanlara fayda sağlar, acılarını biraz da olsa hafifletmiş olur." dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden İlknur Serkendiz ise "Filistin'e yardımların gitmesini istiyoruz. Maddi ve manevi hislerimizi oraya göndermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kermesin açılışına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Kaymakamı Salih Sak ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
