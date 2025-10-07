Haberler

Siverek'te Gazze İçin Seccade Etkinliği Düzenlendi

Siverek'te Gazze İçin Seccade Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak düzenlenen 'Gazze için seccadeni al gel' etkinliğinde, katılımcılar seccadeleriyle yatsı namazı kıldı. Gazze Dayanışma Platformu temsilcileri, Filistin davasının önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze için seccadeni al gel" etkinliği düzenlendi.

Gazze Dayanışma Platformu'nca Aksa Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, seccadesiyle gelen vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Platform sözcüsü Sezai Çetin, Filistin'in davasının 100 yıllık olduğunu belirterek, "Filistin davası sadece Müslümanların değil, bütün dünya insanlarını uyandırıyor. Bizler de boykotumuzla, alanlarda oluşumuzla Filistin ve o Müslümanların mazlumluğunu her yerde haykırışımızla bizler de duyurmaya çalışacağız." dedi.

Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ise Aksa Tufanı harekatının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini aktararak, Filistin'in sadece Gazze için değil, İslam dünyası için de mücadele verdiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir mesaj taşıdığını ifade eden Bekir, "Sumud kafilesi her ne kadar Gazze'ye ulaşmamış olsa da çok büyük bir mesaj taşıdı ve bu mesajını bütün dünyaya duyurdu. Bu Sumud kafilesinin Filistinlilerin gözünde yeri çok büyüktür. Filistinliler ve Filistin İslam Alimler Birliği nazarında da çok ciddi bir yeri oldu. Aslında her ne kadar Gazze'ye ulaşmamış olsalar da gerekli başarı sağlanmış oldu."

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
