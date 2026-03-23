Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, içerisinde iki bebek de bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakan Sağır (26) idaresindeki 34 DN 3840 plakalı otomobil, Üstüntaş Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Aysel (24), Ömer (23), Hümeyra (1) ve Elif Sağır (1) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı