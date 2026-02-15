Haberler

Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi

Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iki katlı toprak damlı evin çökmesi sonrası çevresindeki üç ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililer, ev sahiplerinin başka bir yere taşındığını belirledikten sonra gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var