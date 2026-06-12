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Şanlıurfa'da bir evde baba yaralı, oğlu ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir evde baba yaralı, oğlu ölü bulundu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde silah sesleri üzerine giden ekipler, baba M.Ş.S'yi yaralı, oğlu E.S'yi ise ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde baba yaralı, oğlu ölü bulundu.

Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.S'nin ağır yaralı olduğu tespit edilen babası M.Ş.S. ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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