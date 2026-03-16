Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Soydan Mahallesi'nde akraba aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ekinci (35), Dilşah Ekinci (34), Ahmet Kepece (24) ve Emin Kepece (33) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Emin Kepece ise tedavisinin ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma mahalle ve hastanede önlem aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
