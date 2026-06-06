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Şanlıurfa'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurup kaçtı

Şanlıurfa'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurup kaçtı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde H.T., tartıştığı eşi E.T. ve kızı M.T.'yi tabancayla yaralayarak kaçtı. Anne ve kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde H.T. (49), tartıştığı eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'yi (24) tabanca ile yaralayıp kaçtı.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; H.T. ile eşi E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.T., yanında bulunan tabancayla eşi E.T. ve kızı M.T.'ye ateş etti.

DURUMLARI AĞIR

Vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanan anne ve kız kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şüpheli H.T. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve kız, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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