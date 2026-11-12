Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siverek-Şanlıurfa kara yolunda otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Y.C. (33) idaresindeki 06 DSR 938 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

Bu günlere dikkat! İstanbul dahil 11 il için kodlu alarm
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci